Homem agride esposa dentro de carro em movimento

Um homem identificado como V. A. F. de A., de 33 anos, foi denunciado pela esposa, R. A. da S. M., de 31 anos, com quem está casado há 11 anos, após agredí-la dentro de um carro em movimento.

A vítima relatou há algum tempo o casal está com problemas no relacionamento, com discussões que frequentemente saem do controle.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, às 2h da madrugada deste domingo (03), eles saíram de um PUB localizado no Bairro Alto, em Aquidauana, e já começaram a discutir. Depois que entraram no carro, em determinado momento e com o veículo já em movimento, o homem teria dado um tapa contra a vítima, que a atingiu na boca e deixou uma lesão na parte superior direita.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Anastácio como "Lesão Corporal Dolosa (Violência Doméstica)".