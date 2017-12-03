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Moradores denunciam descaso da administração pública com situação da ponte da Vila Icaraí

Segundo a denúncia, a Prefeitura de Aquidauana já foi acionada mais de uma vez para resolver a situação do local

Schimene Duque Weber

Publicado em 03/12/2017 às 14:55

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Moradores de Aquidauana entraram em contato com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" para denunciar o descaso da administração pública com o estado da ponte da Vila Icaraí, que está em péssimo estado de conservação, e com os demais setores do bairro.

Na manhã deste domingo (03) um carro caiu no buraco da ponte, no final da Rua 7 de Setembro. De acordo com o relato do casal denunciante, é a terceira vez que o local desmorona e forma buracos. "Nós moramos perto da ponte. Várias vezes falaram que iriam reformar, mas não fizeram nada além de jogar terra, que logo é danificada pela chuva", pontuaram.

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O casal também explicou que o local dá acesso ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e a outras regiões do município. "Muitas pessoas usam a ponte para ter acesso ao IFMS. Crianças passam por aqui para ir para a escola. A ponte precisa ser reformada", disseram, considerando real os riscos aos quais os moradores podem ser submetidos devido à precariedade do local.

Bairro

Além dos problemas com a ponte, há também as dificuldades do bairro. Conforme a denúncia, a Prefeitura de Aquidauana já foi acionada mais de uma vez para resolver a situação de toda essa região, mas apenas medidas paliativas são tomadas. "Nunca fazem nenhuma drenagem ou cascalhamento, que é o que realmente precisava", falaram.

 

A mulher, que prefere não ser identificada, disse que, devido ao "abandono" da Prefeitura Municipal com o local, os próprios moradores precisam "dar um jeito", mas até isso acaba se tornando um risco. "Dias atrás meu esposo estava sinalizando um buraco e a outra parte desmoronou. Ele quase caiu dentro do riozinho", explicou, indignada.

Administração Pública

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" informa que, por ser domingo, não é possível obter um posicionamento da Prefeitura de Aquidauana a respeito da situação do local, mas, logo na segunda-feira (04), os mesmos serão acionados para os esclarecimentos devidos e a atualização da matéria publicada hoje.

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