PM acaba com comércio de drogas em frente a mercado na Cidade Nova

A Polícia Militar de Aquidauana acabou, na manhã deste domingo (03), com um comércio de drogas estabelecido em frente a um mercado localizado na Rua Duque de Caxias, na Vila Cidade Nova, em Aquidauana.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, já com as características dos envolvidos em mãos, a equipe policial abordou um homem identificado como I. A. G., de 29 anos, que carregava uma porção pequena de maconha, de aproximadamente 2.00 gramas. Ele informou que comprou a droga do traficante R. de O. N., de 26 anos, que posteriormente foi localizado com R$ 50,00 no bolso, provenientes do pagamento recebido pelo entorpecente.

Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia do município para as devidas providências.