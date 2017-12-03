PM acaba com comércio de drogas em frente a mercado na Cidade Nova

Duque de Caxias
Ação foi executada na manhã deste domingo (03)
A Polícia Militar de Aquidauana acabou, na manhã deste domingo (03), com um comércio de drogas estabelecido em frente a um mercado localizado na Rua Duque de Caxias, na Vila Cidade Nova, em Aquidauana.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, já com as características dos envolvidos em mãos, a equipe policial abordou um homem identificado como I. A. G., de 29 anos, que carregava uma porção pequena de maconha, de aproximadamente 2.00 gramas. Ele informou que comprou a droga do traficante R. de O. N., de 26 anos, que posteriormente foi localizado com R$ 50,00 no bolso, provenientes do pagamento recebido pelo entorpecente.
Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia do município para as devidas providências.
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