Por dívida, idosa tem casa furtada no Jardim Aeroporto

Uma idosa de 63 identificada como R. L. de O. teve sua casa furtada no final da tarde do último sábado (02), por volta das 18h, no Jardim Aeroporto. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o crime teria ocorrido por uma dívida.

Para a equipe policial, a vítima informou que contratou um serviço de limpeza de quintal, executado por uma mulher e seus dois filhos, que foram cobrá-la posteriormente. Na ocasião da cobrança, ela não tinha dinheiro para pagá-los e informou que sairia para pegar o dinheiro emprestado com alguém, deixando-os trancados para fora da casa. No momento em que a idosa voltou com a quantia, constatou que eles não estavam mais no local e encontrou a porta da frente arrombada. Conforme o testemunho da vítima, a família teria quebrado a sua televisão e levado um aparelho de som.

O caso, registrado como "furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo", não teve nenhuma testemunha, o que impede a confirmação dos suspeitos apontados pela idosa.

A Delegacia de Polícia de Aquidauana segue investigando o caso.