Sem CNH, motociclista provoca acidente no Nova Aquidauana

No início da noite do último sábado (02), uma motociclista identificada como A. R. de S., de 27 anos, provocou um acidente na Rua Luís Pinto, no Nova Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um acidente de trânsito no local, onde já havia uma ambulância da Prefeitura Municipal. Informações do registro apontam que a mulher conduzia uma Honda CG Titan no sentido leste-oeste da rua, quando colidiu com uma bicicleta Monark de cor prata, conduzida por uma pessoa identificada apenas como A., que fazia o sentido oeste-leste. Um dos agravantes do caso foi a falta de iluminação pública na via, que impediu a clara visualização sobre o tráfego local.

Com o acidente, ambos os veículos ficaram danificados. A condutora da moto, ferida, foi encaminhada ao PS Municipal, onde permaneceu sob observação médica e relatou, para a equipe policial presente, que não possuía CNH ou PPD, sendo orientada dos procedimentos a serem adotados.

O veículo foi encaminhado ao pátio da CIRETRAN em Aquidauana.