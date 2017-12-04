Após flagrante, homem é detido por tráfico de drogas no Bairro Alto

Por volta de 21h30 do último sábado (02), um homem identificado como A. F. de L. F., de 28 anos, após flagrante, foi preso pela ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) sob acusação do crime de tráfico de drogas, em um quarto localizado atrás de uma concessionária de motocicletas, no Bairro Alto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe de oficiais realizava rondas na região, uma vez que já havia recebido informações da Polícia Militar de que, no local, uma pessoa conhecida como 'Corumbazinho' estaria comercializando maconha por R$ 5,00.

Já no local, a ROTAI flagrou o momento em que o homem passou algo para outro rapaz, identificado apenas como L., que também estava lá, ao lado de mais uma pessoa, identificada apenas como D.. Ao avistar a viatura, o traficante entrou rapidamente para o interior do imóvel, sendo seguido e abordado. Ele foi revistado e, em seu poder, estava apenas a quantia de R$ 10,00. O rapaz que foi flagrado recebendo algo suspeito também foi revistado e, em seu bolso direito da bermuda, foi encontrada uma trouxinha de maconha com aproximadamente 3,8 gramas.

No interior do quartoo de Corumbazinho, a ROTAI encontrou uma mochila com mais três porções do entorpecente, já preparadas para a venda, com aproximadamente 24 gramas. Foram localizadas, ainda, várias pontas de cigarro, somando 7 gramas.

Para os policiais, L. afirmou ter comprado a trouxinha com o autor por R$ 5,00 e que foi a segunda vez que os dois realizaram o "negócio". D., que também estava no local, informou que apenas estava acompanhando o amigo no momento da compra.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Aquidauana para as demais providências.