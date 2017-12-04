Aquidauanense é premiado em encontro de relíquias no Paraná e caminhão vira palco

Representatividade
Jorge Cussano viajou 650 km para participar, e por isso, foi premiado durante exibição
Um encontro de colecionadores em Nova Esperança, no Paraná, premiou um dos mais antigos colecionadores de relíquias do grupo de Aquidauana, neste domingo (3). Jorge Cussano viajou mais de 650 km e ainda teve o caminhão transformado em palco durante o evento.
O último encontro que o aquidauanense participou ocorreu em Rio Brilhante. À época, viajou acompanhado do amigo José Floriano Pires, que também é colecionador. Desta vez, o morador de Aquidauana viajou sozinho em seu caminhão GMC de 1952.
Durante o evento, Cussano foi considerado o colecionador a viajar o percurso de maior distância, e por isso, foi premiado. Além disso, o caminhão foi transformado em palco por duplas sertanejas que tocaram durante as exibições.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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