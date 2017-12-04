Aquidauanense é premiado em encontro de relíquias no Paraná e caminhão vira palco

Um encontro de colecionadores em Nova Esperança, no Paraná, premiou um dos mais antigos colecionadores de relíquias do grupo de Aquidauana, neste domingo (3). Jorge Cussano viajou mais de 650 km e ainda teve o caminhão transformado em palco durante o evento.

O último encontro que o aquidauanense participou ocorreu em Rio Brilhante. À época, viajou acompanhado do amigo José Floriano Pires, que também é colecionador. Desta vez, o morador de Aquidauana viajou sozinho em seu caminhão GMC de 1952.

Durante o evento, Cussano foi considerado o colecionador a viajar o percurso de maior distância, e por isso, foi premiado. Além disso, o caminhão foi transformado em palco por duplas sertanejas que tocaram durante as exibições.