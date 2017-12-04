Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 5 vagas de emprego nesta segunda-feira

casa do trabalhador
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:
*Vagas locais ( Aquidauana / Anastácio ) :
chapista de lanchonete(com experiência)
pedreiro de alvenaria ( com experiência)
*Vagas regionais ( rural / outras cidades ) :
auxiliar de cozinha
garçom
trabalhador agropecuário em geral ( com referências )
Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS