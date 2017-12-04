Centro de Alfabetização Rotary Club apresenta projeto 'Cante, brinque e encante'

O Centro Municipal de Alfabetização Rotary Club, em Aquidauana, apresentou na última sexta-feira, dia 1º de dezembro, o tradicional projeto de final de ano, desta vez com o tema 'Cante, brinque e encante'. Sob a direção de José Ribeiro De Bom e da professora Helena Rojas Franco, o evento contou com o apoio da comunidade, dos professores, funcionários e alunos.

Em nota, a direção da creche parabenizou a preocupação com a educação de qualidade, enaltecendo projetos desenvolvidos no CMA. "Queremos parabenizar os alunos da professora Francisca, do Pré II, que arrecadaram 1.105 garrafas pet, e também os alunos da professora Maria Dolores, do Pré I, que arrecadaram 909 garrafas pet para o projeto 'Garrafas Pet em Ação! Aquidauana Contra Aedes Aegypti!', ficando assim em primeiro e segundo lugar, respectivamente", informaram.