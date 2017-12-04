Centro de Alfabetização Rotary Club apresenta projeto 'Cante, brinque e encante'

Educação
Evento foi realizado na última sexta-feira, dia 1º de dezembro
O Centro Municipal de Alfabetização Rotary Club, em Aquidauana, apresentou na última sexta-feira, dia 1º de dezembro, o tradicional projeto de final de ano, desta vez com o tema 'Cante, brinque e encante'. Sob a direção de José Ribeiro De Bom e da professora Helena Rojas Franco, o evento contou com o apoio da comunidade, dos professores, funcionários e alunos.
Em nota, a direção da creche parabenizou a preocupação com a educação de qualidade, enaltecendo projetos desenvolvidos no CMA. "Queremos parabenizar os alunos da professora Francisca, do Pré II, que arrecadaram 1.105 garrafas pet, e também os alunos da professora Maria Dolores, do Pré I, que arrecadaram 909 garrafas pet para o projeto 'Garrafas Pet em Ação! Aquidauana Contra Aedes Aegypti!', ficando assim em primeiro e segundo lugar, respectivamente", informaram.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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