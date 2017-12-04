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Solidariedade

Debutante agradece presentes e dá exemplo de generosidade em Aquidauana

Giovana Chioveti demonstrou, através desse gesto de amor, que é possível ajudar a transformar o mundo com pequenas ações

Schimene Duque Weber

Publicado em 04/12/2017 às 14:30

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A jovem Giovana Chioveti completou 15 anos na semana passada e, em um gesto de muito amor e carinho ao próximo, mostrou que é possível ajudar a transformar o mundo com pequenas ações: ao invés de pedir presentes, solicitou doação de fraldas geriátricas para o asilo de Aquidauana e para o hospital Funrural. 

Ela, que participa ativamente de grupos de trabalho na Igreja Católica, afirmou ter ficado muito feliz com o resultado da sua "lista de presentes" que beneficiou os idosos. "Eu me senti muito feliz e realizada. Acredito que esse tipo de atitude pode mudar o mundo, já que um simples ato de carinho pode criar uma onda sem fim", informou, em entrevista ao jornal "O Pantaneiro".

A adolescente contou que tudo começou na sua primeira visita ao asilo. "A primeira vez que eu fui ao asilo foi com a minha tia, ela foi fazer uma doação de fralda e me levou. Quando chegamos lá, minha tia perguntou se poderíamos ver os idosos e a moça que nos recepcionou disse que sim. Todos eles estavam vendo TV, mas assim que eu entrei uma senhora veio me abraçar e todas estavam felizes por nos ver, e eu me emocionei muito com isso, elas estavam felizes por alguém se importar. Quando meu aniversário estava chegando, as pessoas começaram a me perguntar o que eu queria de aniversário e eu comecei a pensar 'eu tenho tanta coisa e tem tanta gente que precisa', então eu pedi as doações de fraldas para que, de alguma forma, eu pudesse ajudá-los", disse.

Após ver o que todos os convidados fizeram para atender o seu pedido, a jovem, com emoção, agradeceu. "'Faça o bem sem olhar a quem'. 15 anos é uma idade e um dia inesquecível e muito esperado por todos. E eu não poderia deixar de agradecer a cada um de vocês que tornaram esse dia mais inesquecível ainda. A cada um que comigo trouxe um gesto de generosidade, doando um pacote de fralda. Uma ação de bondade faz bem não apenas à quem faz, mas para quem recebe também! Fazer o bem transforma o mundo, traz felicidade! Fazer o bem é doar amor, doar um pouco de si para os outros e fazer isso com o coração! Que Jesus possa retribuir em dobro. Muito obrigada!", pontuou.

Orgulho da Família

A mãe da jovem, Lia Chioveti, também falou com a nossa equipe de reportagem e disse que a família toda ficou muito orgulhosa com o ato da filha. "Eu achei um gesto muito bonito. Ela doou uma parte para o asilo e outra parte para o Hospital Funrural. São poucas adolescentes que tem essa atitude, e isso tudo partiu dela, o que nos deixou muito feliz", explicou.

Ela também disse acreditar que são pequenos gestos que fazem a diferença. "Acho que o mundo precisa de mais atitudes assim! Não pensar só em nós mesmo, mas no nosso próximo!", finalizou.

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