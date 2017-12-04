Menino de 8 anos fica ferido após ter bicicleta atingida por moto na Vila Eliane

Aquidauana
Um menino de oito anos foi socorrido na noite deste domingo (3) pelo Corpo de Bombeiros depois de ter a bicicleta atingida por uma motocicleta. O acidente ocorreu no cruzamento das Ruas Goro Chinen com a dos Ferroviários, na Vila Eliane, em Aquidauana.
O garoto sofreu um corte na coxa direita e foi levado consciente e orientado ao Pronto Socorro de Aquidauana.
Segundo a mãe da criança, o menino atravessava a rua quando foi atingido pelo motociclista, que fugiu do local do acidente.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS