Menino de 8 anos fica ferido após ter bicicleta atingida por moto na Vila Eliane

Um menino de oito anos foi socorrido na noite deste domingo (3) pelo Corpo de Bombeiros depois de ter a bicicleta atingida por uma motocicleta. O acidente ocorreu no cruzamento das Ruas Goro Chinen com a dos Ferroviários, na Vila Eliane, em Aquidauana.

O garoto sofreu um corte na coxa direita e foi levado consciente e orientado ao Pronto Socorro de Aquidauana.

Segundo a mãe da criança, o menino atravessava a rua quando foi atingido pelo motociclista, que fugiu do local do acidente.