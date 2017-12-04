Polícia Militar é acionada para conter mulher que cometeu injúria contra moradores do Bairro Alto

A Polícia Militar foi acionada, na manhã do último domingo (03), para atender um caso de perturbação de tranquilidade e injúria na Rua José Bonifácio, no Bairro Alto, em Aquidauana.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, L. M. D., de 20 anos, e M. H. C., de 63 anos, estavam em uma residência no endereço citado anteriormente quando, por motivos fúteis, E. S. C., de 52 anos, passou a xingá-los com palavras de baixo calão, como 'soldadinho de merda' e 'biscate'.

Diante do relato, a equipe da PM encaminhou as vítimas e a autora para a delegacia, para que as devidas providências fossem tomadas.