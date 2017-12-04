Semáforo queimado há uma semana requer atenção de motoristas em cruzamento do Centro

Um raio queimou a fiação do semáforo localizado no cruzamento das ruas Teodoro Rondon com Cândido Mariano, durante a chuva que atingiu Aquidauana e região, no último dia 27 de novembro.

Conforme o sargento Cruz, da Assessoria Especial de Trânsito de Aquidauana, o conserto do equipamento depende da chegada de peças de Minas Gerais. O pedido foi enviado na última sexta-feira (1º) e a troca deve ser feita assim que o material chegar.

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