Efetivo do 7º BPM começa a tratar estratégias de fim de ano e outras relacionadas ao serviço

Na manhã de hoje (05), o efetivo do 7º Batalhão de Polícia Militar participou de uma “formatura militar” para tratar de assuntos relacionados ao serviço e as estratégias do policiamento de fim de ano. A reunião aconteceu nas instalações da Câmara Municipal de Aquidauana e contou com a presença dos policiais militares de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Dois Irmãos do Buriti, além de seus distritos.

Logo no início, todos os presentes foram agraciados com uma benção do Irmão Fernando, representando a Paróquia Imaculada Conceição (Aquidauana). Na oportunidade, o ministro proferiu palavras de apoio e reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos pelo 7º Batalhão PM e conduziu orações em favor dos próprios policiais e da comunidade, rogando a Deus para que a paz reine entre todos.

Em seguida, o efetivo recebeu instruções sobre novos procedimentos de Policiamento e Fiscalização de Trânsito com o Tenente PM Camargo, a fim de alinhar a conduta e atuação dos policiais agentes de trânsito sobre os novos recursos da CNH Eletrônica, em vigor a partir de 2018 e na fiscalização de irregularidades na condução de veículos.

Depois do pronunciamento do Tenente, foi a vez do Comandante do Policiamento da Área 3 (Tenente-coronel PM Hélio Gauto), que comanda todos os Batalhões PM na região Oeste do Estado, proferir suas palavras aos ouvintes. Segundo ele, a reunião veio em momento oportuno para que ele pudesse ter o primeiro contato profissional com os presentes e já tratar sobre sua forma de comando e estratégias para toda a região.

Por fim, o Comandante do 7º Batalhão PM (Tenente-coronel Praeiro), conduziu seu discurso no agradecimento ao efetivo pelo empenho no ano de 2017. Em seguida, falou sobre o novo Sistema de Meritocracia da PMMS, que irá avaliar o desempenho funcional de cada Militar e as recompensas advindas de suas produtividades. Lembrou-se ainda de falar sobre as alterações nas legislações que afetam diretamente o serviço e parabenizou os policiais que irão, nos próximos dias, ingressar nos Cursos de Formação de Cabos e Sargentos da PMMS.

Em suma, a reunião foi rápida e proveitosa. Serviu para todos os presentes se inteirarem sobre o serviço e traçar metas para os próximos dias.