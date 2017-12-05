Prefeitura inicia preparativos de estrutura para a Cidade do Natal

A Prefeitura Municipal de Aquidauana iniciou os preparativos de estrutura da Cidade do Natal, que estará aberta para visitação a partir do dia 11 de dezembro, a partir das 19h, na Concha Acústica da Praça dos Estudantes.

De acordo com as informações divulgadas até o momento, na data mencionada será realizada a abertura do evento, com um presépio vivo e a inauguração da Casa do Papai Noel. O grupo aquidauanense tamém apresentará a peça teatral 'Nascimento de Jesus', que conta com uma mega produção.

A administração pública da cidade ainda lançou uma nota, através de sua Assessoria de Comunicação, onde afirma que a campanha "Natal da Esperança: O Amor que Nos Une" oferecerá à população várias atividades culturais durante o período das festas religiosas de final de ano.

A programação completa do evento será divulgada em breve, no site da Prefeitura.