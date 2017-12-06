Almir Sater faz show no Parque de Exposições de Aquidauana nesta quarta-feira

O cantor sul-mato-grossense Almir Sater realiza, nesta quarta-feira (06), um show no Parque de Exposições de Aquidauana, a partir das 22h.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" realizou uma entrevista exclusiva com o cantor, que está de volta ao Estado e, durante a conversa, estava acompanhado pelo Secretário de Turismo, Humberto Torres. "É bom poder estar aqui no Mato Grosso do Sul, rodando o estado inteiro, mostrando o nosso trabalho. Antes, a gente sempre fazia show nas pequenas cidades somente em comícios, sempre tinha uma intenção especial... Agora não, agora a gente está fazendo show pela festa de 40 anos do nosso estado e tá bonito, tá gostoso", disse.

Ele também ressaltou sobre a importância da valorização do povo e da cultura sul-mato-grossense. "A gente tocou em lugares como Selvíria, Anaurilândia... Lugares onde pouca cultura chega. A gente nota que as pessoas estão carentes, porque elas ficaram muito felizes de serem lembradas, de serem 'premiadas' com o show. São vários artistas que estão fazendo esse 'passeio' pelo Estado. A gente tem que divulgar o que é nosso", pontuou.

Evento

O show será realizado no Parque de Exposições de Aquidauana, e terá a entrada gratuita. "Eu espero fazer o melhor show do mundo. A gente nunca sabe o que rola, mas a expectativa é de fazer um show lindo", falou.

A Prefeitura Municipal, em parceria com a empresa Santo Cruz Produções & Eventos e com a Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, disponibilizará também a entrada no camarote do evento para quem doar um brinquedo, que será destinado à campanha Natal da Esperança.

Para 'trocar' a doação pela pulseira de acesso à área especial do show, basta entregar o brinquedo nos postos indicados, que são: Rádio FM Pantanal 87,9; Loja Maria Eliza; Rádio América FM 100.9 e na portaria do Parque de Exposições.