'Natal da Esperança' terá dia de lazer e doação de brinquedos para as crianças em Aquidauana

Com o objetivo de proporcionar um fim de ano mais alegre e divertido para as crianças de Aquidauana, sobretudo, àquelas em situação de vulnerabilidade, a prefeitura irá realizar no dia 16 de dezembro, uma tarde de lazer para a criançada no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza (Noroeste).

Conforme cronograma da Prefeitura de Aquidauana para a campanha Natal da Esperança, no dia 16 de dezembro, sábado, a programação no Estádio Noroeste começará às 18 horas, com playground, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, apresentações culturais e distribuição de milhares de brinquedos para as crianças devidamente cadastradas nos CRAS de Aquidauana.

Para que a alegria das crianças seja completa, ou seja, haja muitos brinquedos para elas, a Prefeitura de Aquidauana lidera uma campanha de arrecadação em toda a cidade. Assim, todo cidadão, instituição e entidade pública ou privada pode doar brinquedos para serem entregues no dia 16 de dezembro às crianças no Estádio Noroeste.

Conforme explicou a primeira-dama Maria Eliza Ribeiro, já são parceiros dessa iniciativa o 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, 9º Batalhão de Engenharia e Combate, 7º Batalhão de Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, Estabelecimento Penal de Aquidauana, UFMS, IFMS, Rotary Club, Rotaract Club Aquidauana Universitário, Igreja Avivamento de Deus, Igreja Assembleia de Deus Missões, Igreja Manhã Gloriosa, COPAQ, ABIMC, Associação Comercial e Empresarial de Aquidauana.

Há vários pontos de arrecadação de brinquedos no comércio em Aquidauana. Além disso, todas as instituições citadas acima também estão recebendo as doações. “Não faz sentido realizar uma campanha de natal que não torne essa data especial para as famílias, que ressalte a comunhão e solidariedade. Pude perceber ao visitar nossas escolas e creches que as crianças são as mais entusiasmadas com o natal. Então, vamos ser solidários, vamos nos unir, cada um fazer a sua parte, dar carinho, atenção e, juntos, promovermos um dia de lazer com brinquedos e diversão para as crianças. Contamos com toda a população e empresários para nos ajudarem”, pontuou o prefeito Odilon Ribeiro.

Cadastro das Crianças

Para fazer o cadastro, os pais ou responsáveis devem procurar qualquer uma das unidades dos CRAS de Aquidauana (um na Vila São Pedro e outro na Nova Aquidauana) e informar o nome, data nascimento e endereço dos (as) filhos(as). Os CRAS de Aquidauana funcionam de segunda à sexta-feira, no horário das 07h às 11h e das 13h às 17 horas.

Vale lembrar que no ato do cadastro, os pais ou responsáveis receberão uma senha para a criança retirar o brinquedo no dia 16 de dezembro na tarde de lazer no Estádio Noroeste. Mais informações, os interessados podem ligar no CRAS: (67) 3240-1415.

Dia "D" de Doações

No próximo dia 09 de dezembro, é o grande dia “D”, de arrecadação de doações de brinquedos em Aquidauana. A concentração das equipes, da prefeitura e das entidades parceiras da campanha Natal da Esperança, que sairão pela cidade arrecadando doações de brinquedos será na Praça dos Estudantes, às 9 horas.

As equipes visitarão o comércio, abordarão as pessoas nas ruas pedindo doações e, também, visitarão as casas em busca de mais brinquedos para as crianças no dia 16 de dezembro.