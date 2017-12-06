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Admiração

Policiais da Rotai do 7º BPM em Aquidauana se emocionam com garotinho fã da Polícia Militar

Aluno do Centro Municipal de Educação Infantil Dona Mafalda, o menino nunca escondeu de seus professores sua admiração pelos trabalhos da Polícia Militar

Schimene Duque Weber

Publicado em 06/12/2017 às 14:49

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Esta quarta-feira (06) foi um dia de muita emoção para o garotinho Macksuel de 04 anos de idade. Aluno do Centro Municipal de Educação Infantil Dona Mafalda (Aquidauana), o menino nunca escondeu de seus professores sua admiração pelos trabalhos da Polícia Militar. Segundo a direção da escola, constantemente o pequenino dizia que queria conhecer os policiais militares e demonstrava imensa euforia quando ouvia o som das sirenes das viaturas passando pelas ruas.

Com isso, no mês de outubro, uma equipe composta pelo Cabo PM Santos e Cabo PM Normando (Equipe Canil/Rotai) foram até a escola e fizeram uma visita tanto ao Macksuel quanto aos demais alunos. Com grande alegria, as crianças abraçaram os policiais, fizeram fotos e também se alegraram com a presença de um dos cães farejadores da equipe. O que chamou a atenção dos que ali estavam foi o gesto demonstrado pelo Menino Mac (como carinhosamente é chamado). Ele, com gritos de alegria, logo “pulou” no colo do Cabo Santos, pegou sua boina e a colocou em sua cabeça, fazendo em seguida o gesto de “continência”, típico dos militares.

O momento foi tão marcante que o Cabo Santos segurou para conter as lágrimas ao ver alguém que vê os policiais militares como heróis. Saindo dali o policial resolveu, de forma voluntária, comprar uma réplica de uma “Farda da Rotai do 7º Batalhão PM” e entregar em data futura ao garoto. A oportunidade do reencontro foi realizada nesta manhã, quando a Equipe Rotai de Serviço no dia, junto com a direção da escola, resolveram fazer uma surpresa ao Macsuel, levando a viatura até a escola e promovendo a entrega da “mini farda” ao pequenino.

Assim que a guarnição chegou, a emoção novamente tomou conta do garoto e dos policiais militares, pois o menino correu, se lançou no colo de um deles, pegou novamente a boina, colocando-a em sua cabeça como se fosse um policial. Em seguida ele recebeu o presente (pequeno fardamento), fazendo questão de vestir ali mesmo e posar para um foto ao lado de seus heróis. Depois, as demais crianças que também são fãs da PM, repetiram o festo fazendo fotos, abraçando os profissionais e tudo mais que puderam.

Ao final da belíssima experiência, o Sargento comandante da Equipe disse: “Este dia ficará marcado em nossas vidas. Crianças são símbolos de sinceridade. O fato de o menino Macksuel nos admirar e nos ter como heróis, é mais um motivo pra gente continuar trabalhando pelo bem estar das crianças, suas famílias e da população em geral”.

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