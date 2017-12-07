Começa hoje a segunda rodada do Campeonato dos Servidores Municipais de Aquidauana

Esportes
Jogos serão realizados no Campo da Polícia Militar Municipal
Começa nesta quinta-feira (07) a segunda rodada do Campeonato dos Servidores Municipais de Aquidauana. O torneio está sendo realizado no Campo da Polícia Militar e conta com a participação das equipes FEMA/Câmara, Sinprecam/Obras, Central Ambulância, Vetores, Administração e SEPROMA.
De acordo com as informações divulgadas pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura, o primeiro jogo terá início às 19h15, entre as equipes Sinprecam/Obras x Administração. A segunda partida terá início às 20h, entre Central Ambulância x FEMA/Câmara.
A equipe de arbitragem está a cargo do Sindicato dos Árbitros de Futebol de Aquidauana, contará com a narração do Garotinho, Anselmo Duarte e apoio da Polícia Militar por meio do Grêmio Recreativo Tiradentes.
Rodada Anterior
A primeira rodada do torneio teve os seguintes resultados:
Administração 4 x 0 Vetores;
FEMA/Câmara 6 x 4 SEPROMA.
Luto
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