Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 09:49

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Paulo Zanin disputa final do Campeonato de Motocross em Rochedo

Etapa final da competição será realizada no próximo domingo (10)

Schimene Duque Weber

Publicado em 07/12/2017 às 15:22

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O atleta aquidauanense Paulo Zanin disputa, no próximo domingo (10), a final do Campeonato de Motocross MXN 2017. Após passar pelas cidades de Jardim, Aquidauana, Rio Negro e Bandeirantes e liderar o ranking, o título será decidido pelo atleta, que está em busca do seu quinto título da modalidade, no município de Rochedo.

De acordo com as informações de divulgação do evento, a etapa final terá disputas acirradas nas categorias Força Livre, Força Livre Nacional, Sênior 35 Nacional, Sênior 35 Importada, 230, Cadete, Batom, Mirim e Mini Moto.

No dia da decisão, os treinos acontecem a partir das 09h e, a partir das 12h30, será dada a largada oficial da primeira bateria. Após o encerramento das baterias será realizado a entrega dos troféus da prova e em seguida a premiação do campeonato.

Treinamento

No sábado (09) a pista Godofredo Ferreira de Almeida no prolongamento da Rua Evangelina Vieira estará a disposição para os treinos livres a partir de 15h.

A etapa de Bandeirantes-MS tem a realização do Enduro Moto Clube (Edgar e Ricardinho), conta com a supervisão da Federação de Motociclistas de Mato Grosso do Sul (FEMEMS).

 


*Com informações do MS Off-Road

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Publicidade

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo