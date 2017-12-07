Paulo Zanin disputa final do Campeonato de Motocross em Rochedo

O atleta aquidauanense Paulo Zanin disputa, no próximo domingo (10), a final do Campeonato de Motocross MXN 2017. Após passar pelas cidades de Jardim, Aquidauana, Rio Negro e Bandeirantes e liderar o ranking, o título será decidido pelo atleta, que está em busca do seu quinto título da modalidade, no município de Rochedo.

De acordo com as informações de divulgação do evento, a etapa final terá disputas acirradas nas categorias Força Livre, Força Livre Nacional, Sênior 35 Nacional, Sênior 35 Importada, 230, Cadete, Batom, Mirim e Mini Moto.

No dia da decisão, os treinos acontecem a partir das 09h e, a partir das 12h30, será dada a largada oficial da primeira bateria. Após o encerramento das baterias será realizado a entrega dos troféus da prova e em seguida a premiação do campeonato.

Treinamento

No sábado (09) a pista Godofredo Ferreira de Almeida no prolongamento da Rua Evangelina Vieira estará a disposição para os treinos livres a partir de 15h.

A etapa de Bandeirantes-MS tem a realização do Enduro Moto Clube (Edgar e Ricardinho), conta com a supervisão da Federação de Motociclistas de Mato Grosso do Sul (FEMEMS).



*Com informações do MS Off-Road