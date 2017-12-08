Aquidauana recebe novas viaturas para as policias Civil e Militar

Segurança Pública
A aquisição ocorreu por meio do programa MS Mais Seguro
O município de Aquidauana foi um dos 19 contemplados pelo Governo de Mato Grosso do Sul com as novas viaturas para as policias Civil e Militar. A aquisição ocorreu por meio do programa MS Mais Seguro, considerado o maior programa de segurança pública da história do Estado.
Receberam os novos veículos, também, os municípios de Amambai, Bataguassu, Bonito, Caarapó, Campo Grande, Corumbá, Deodápolis, Ivinhema, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã, Rio Negro, Selvíria, Taquarussu e Terenos. No geral, são 31 veículos Trailblazer e 40 motocicletas que vão reforçar as frotas policiais.
A entrega simbólica foi feita nesta sexta-feira (08), durante o início da Operação Boas Festas, na Praça do Rádio, em Campo Grande.
*Com informações da Assessoria de Comunicação do Governo de Mato Grosso do Sul/Portal MS
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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