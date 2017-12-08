Aquidauana recebe novas viaturas para as policias Civil e Militar

O município de Aquidauana foi um dos 19 contemplados pelo Governo de Mato Grosso do Sul com as novas viaturas para as policias Civil e Militar. A aquisição ocorreu por meio do programa MS Mais Seguro, considerado o maior programa de segurança pública da história do Estado.

Receberam os novos veículos, também, os municípios de Amambai, Bataguassu, Bonito, Caarapó, Campo Grande, Corumbá, Deodápolis, Ivinhema, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã, Rio Negro, Selvíria, Taquarussu e Terenos. No geral, são 31 veículos Trailblazer e 40 motocicletas que vão reforçar as frotas policiais.

A entrega simbólica foi feita nesta sexta-feira (08), durante o início da Operação Boas Festas, na Praça do Rádio, em Campo Grande.

*Com informações da Assessoria de Comunicação do Governo de Mato Grosso do Sul/Portal MS