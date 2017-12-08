Bêbado invade casa e causa confusão no Nova Aquidauana

Um homem identificado como A. de A., de 58 anos, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil após invadir uma residência no Nova Aquidauana e causar uma confusão no local.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, J. P. da S., de 23 anos, é dona da casa e ligou para as autoridades policiais após perceber que o homem invadiu o local e deitou-se em um banco que estava na varanda. Ela ainda teria tentado resolver a situação sem envolver outras pessoas, mas ao pedir para o autor sair, o mesmo disse que ela "até poderia chamar a Polícia", pois ele não iria embora.

A guarnição policial, ao atender o caso, notou que o homem estava visivelmente embriagado e o encaminhou para a Delegacia para que as providências cabíveis fossem tomadas.