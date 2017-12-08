Confira a agenda cultural de Aquidauana deste final de semana

Eventos
Principais eventos devem acontecer nesta sexta-feira e no sábado
Nesta sexta-feira (08), quando é oficialmente celebrado o 'Dia da Padroeira' de Aquidauana, o cantor católico Cassiano Meirelles estará realizando um show no Parque de Exposições da cidade, com entrada franca.
Também hoje ocorre a inauguração da Matutto Hamburgueria, a partir das 19h, na Avenida Pantaneta. A promessa é de que o local trará um novo conceito para a gastronomia de Aquidauana, com o melhor hambúrguer da cidade.
Amanhã, dia 9 de dezembro, será realizado o último show do ano, com a dupla sertaneja Maiara & Maraisa, também no Parque de Exposições. Os postos de venda ativos são: Rádio 87FM, Pastelaria Mineira, Supermercado Seriema, Bahrein Barbearia e NG Centro Automotivo.
Os shows são realizações da Santo Cruz e Santo Show.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS