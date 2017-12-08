Confira a agenda cultural de Aquidauana deste final de semana

Nesta sexta-feira (08), quando é oficialmente celebrado o 'Dia da Padroeira' de Aquidauana, o cantor católico Cassiano Meirelles estará realizando um show no Parque de Exposições da cidade, com entrada franca.

Também hoje ocorre a inauguração da Matutto Hamburgueria, a partir das 19h, na Avenida Pantaneta. A promessa é de que o local trará um novo conceito para a gastronomia de Aquidauana, com o melhor hambúrguer da cidade.

Amanhã, dia 9 de dezembro, será realizado o último show do ano, com a dupla sertaneja Maiara & Maraisa, também no Parque de Exposições. Os postos de venda ativos são: Rádio 87FM, Pastelaria Mineira, Supermercado Seriema, Bahrein Barbearia e NG Centro Automotivo.

Os shows são realizações da Santo Cruz e Santo Show.