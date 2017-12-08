Coro Escola se apresenta na próxima segunda-feira em Aquidauana

IFMS
Evento será gratuito e aberto à toda comunidade
O Coro Escola, do campus Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), se apresentará na próxima segunda-feira, 11 de novembro, no auditório local da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).
O evento, que será gratuito e aberto à toda a comunidade, tem início previsto para as 19h30 e também marca o aniversário do grupo, fundado em 2011.
De acordo com informações do Instituto, o Coro é composto por estudantes, servidores e comunidade externa, e tem contribuído com o processo de educação musical da comunidade aquidauanense.
Apresentação
Regido pela professora Cinara Ribeiro, o repertório trará canções folclóricas, músicas populares brasileiras e várias outras atrações.
O evento também contará com a participação do Coral da Universidade Federal e dos Doutores da Alegria.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3240-1600 ou email cinara.ribeiro@ifms.edu.br.
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