Coro Escola se apresenta na próxima segunda-feira em Aquidauana

O Coro Escola, do campus Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), se apresentará na próxima segunda-feira, 11 de novembro, no auditório local da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O evento, que será gratuito e aberto à toda a comunidade, tem início previsto para as 19h30 e também marca o aniversário do grupo, fundado em 2011.

De acordo com informações do Instituto, o Coro é composto por estudantes, servidores e comunidade externa, e tem contribuído com o processo de educação musical da comunidade aquidauanense.

Apresentação

Regido pela professora Cinara Ribeiro, o repertório trará canções folclóricas, músicas populares brasileiras e várias outras atrações.

O evento também contará com a participação do Coral da Universidade Federal e dos Doutores da Alegria.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3240-1600 ou email cinara.ribeiro@ifms.edu.br.