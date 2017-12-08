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Visita surpresa

Tamanduá é flagrado ‘dando rolê’ na prefeitura de Aquidauana

Animal entrou pelos fundos do prédio e permaneceu por um tempo no estacionamento

Daniele Valentin

Publicado em 08/12/2017 às 11:31

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Um tamanduá-bandeira foi flagrado dando uma voltinha tranquila pelo pátio da Prefeitura de Aquidauana, nesta quinta-feira (7). O registro foi feito por Geraldo Carneiro.

O animal entrou pelos fundos do prédio e permaneceu por um tempo no estacionamento. A Polícia Ambiental não precisou ser chamada, porque o animal perambulou pelo local tranquilamente, sem apresentar agressividade.

O tamanduá-bandeira é um mamífero quadrúpede e desdentado, pertencente à família Myrmecophagidae e à ordem Xenarthra. Solitário, pacífico e cauteloso, costuma caçar de dia e durante a noite. Pode-se encontrar o animal desde a América Central até a América do Sul.

O peso de um adulto pode pesar até 40 kg, seu comprimento até 2m (incluindo a cauda) e sua altura pode atingir 60 cm. Eles têm uma coloração acinzentada, com faixas diagonais pretas com as bordas brancas e uma pelagem espessa que se torna maior na cauda.

Já focinho do tamanduá-bandeira tem formato cilíndrico e sua visão é fraca, porém, a capacidade do olfato é apuada (cerca de 40 vezes maior que a do homem), o que facilita a localização de um formigueiro ou um cupinzeiro para se alimentar. 

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