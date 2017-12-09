Aquidauana deverá ter sábado chuvoso, diz Inmet

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sábado (09) deverá ser chuvoso em Aquidauana.

A manhã terá o céu parcialmente nublado e com névoa úmida. Durante a tarde e a noite, as nuvens continuam a tomar conta do céu e as probabilidades de pancadas de chuva aumentam.

A temperatura mínima será de 26ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 32ºC.