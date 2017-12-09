Aquidauana deverá ter sábado chuvoso, diz Inmet

Meteorologia
A previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia
De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sábado (09) deverá ser chuvoso em Aquidauana.
A manhã terá o céu parcialmente nublado e com névoa úmida. Durante a tarde e a noite, as nuvens continuam a tomar conta do céu e as probabilidades de pancadas de chuva aumentam.
A temperatura mínima será de 26ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 32ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS