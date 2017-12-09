Buscas por arrecadações de brinquedos para crianças carentes terá início na Praça dos Estudantes

Natal da Esperança
Ação é realizada pela Prefeitura de Aquidauana em parceria com entidades do município
O ponto de encontro deste "Dia D" para a arrecadação de brinquedos para crianças carentes será na Praça dos Estudantes, em Aquidauana, neste sábado (09).
De acordo com informações da Prefeitura Municipal, as equipes, compostas por servidores e parceiros, sairão do local às 09h, e passarão por toda a cidade, no propósito de recolher o maior número possível de brinquedos para a campanha 'Natal da Esperança'.
Já são parceiros dessa iniciativa o 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, 9º Batalhão de Engenharia e Combate, 7º Batalhão de Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, Estabelecimento Penal de Aquidauana, UFMS, IFMS, Rotary Club, Rotaract Club Aquidauana Universitário, Igreja Avivamento de Deus, Igreja Assembleia de Deus Missões, Igreja Manhã Gloriosa, COPAQ, ABIMC e a Associação Comercial e Empresarial de Aquidauana.
A entrega dos brinquedos será realizada no dia 16 de dezembro, no Estádio Noroeste.
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