Homem é agredido por duas pessoas em bar da Avenida Pantaneta

Na madrugada deste sábado (09), um homem identificado como A. F. L., de 27 anos, foi agredido em um bar da Avenida Pantaneta, no Bairro Alto, por outras duas pessoas que também estavam no local.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, as agressões ocorreram sem motivo aparente, mas a vítima conhece ambos os autores e disse suspeitar ter apanhado por ser amigo de uma outra pessoa, a quem ele identificou como R. da C., que já sofreu outras agressões, tendo inclusive outro boletim registrado no município de Anastácio.

A Polícia Civil de Aquidauana registrou o caso como "lesão corporal dolosa" e segue com as investigações pertinentes.