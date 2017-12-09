Homem é agredido por duas pessoas em bar da Avenida Pantaneta

Lesão Corporal
Caso ocorreu na madrugada deste sábado (09)
Na madrugada deste sábado (09), um homem identificado como A. F. L., de 27 anos, foi agredido em um bar da Avenida Pantaneta, no Bairro Alto, por outras duas pessoas que também estavam no local.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, as agressões ocorreram sem motivo aparente, mas a vítima conhece ambos os autores e disse suspeitar ter apanhado por ser amigo de uma outra pessoa, a quem ele identificou como R. da C., que já sofreu outras agressões, tendo inclusive outro boletim registrado no município de Anastácio.
A Polícia Civil de Aquidauana registrou o caso como "lesão corporal dolosa" e segue com as investigações pertinentes.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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