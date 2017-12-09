Maiara & Maraísa realizam show no Parque de Exposições de Aquidauana

A dupla sertaneja Maiara & Maraísa se apresentam no último show do ano, no Parque de Exposições de Aquidauana, na noite deste sábado, dia 9 de dezembro.

Os postos de venda de ingresso ativos são: Rádio 87FM, Pastelaria Mineira, Supermercado Seriema, Bahrein Barbearia e NG Centro Automotivo.

O evento é uma realização do Santo Cruz e Santo Show.

Carreira

Maiara e Maraisa são um dos principais destaques do atual cenário da música sertaneja. Na internet não poderia ser diferente, elas já alcançaram marcas expressivas como superar 2 bilhões de visualizações e mais de 3 milhões de inscritos no canal oficial do youtube. Além disso, a dupla foi um dos nomes mais procurados do ano de 2016 na internet, segundo o Google.

Elas cantam desde os cinco anos de idade, já moraram em várias cidades diferentes para tentar a carreira na música. Naturais de São José dos Quatro Marcos/MT, viviam pela casa cantando “Vamos construir” de Chitãozinho & Xororó e Sandy e Júnior. Com isso acabaram despertando a atenção dos pais. Participaram de festivais e fanfarras em Araguaína/TO. Eram fãs de Leonardo. Aos 11 anos, Maraísa começou a compor, aos 14 a letra de “Amar é mais” surpreendeu a irmã Maiara impressionada com o conteúdo maduro. A passagem por Governador Valadares/MG foi muito importante, segundo elas foi o lugar onde mais aprenderam fizeram aulas de canto, violão, piano e se apresentavam em shoppings da cidade. Quando a família mudou para Belo Horizonte vieram as influências do pop e rock – “Como mudávamos muito de cidade íamos assimilando a cultura local” comenta Maiara.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da dupla