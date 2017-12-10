Alunos, professores e indígenas discutem conservação do Pantanal em Aquidauana

Policiais Militares Ambientais participaram neste domingo (10) do Projeto "Na Trilha do Conhecimento" idealizado pelos acadêmicos de Educação Física da Anhanguera de Aquidauana. O evento reuniu cerca de 40 pessoas para discussões sobre à conservação ambiental, principalmente, do Pantanal.

Estiveram presentes alunos e professores da Escola Estadual Roberto Sacff, acadêmicos da Uniderp e indígenas da Reserva La Lima.

O socorrista Danilo Moura ministrou sobre primeiros socorros e como trilhar com segurança, a psicóloga Geis Tatiane ministrou sobre empatia, para se colocar no lugar do outro, inclusive sobre prevenção ao suicídio e o Padre Afonso que falou sobre o histórico da Aldeia Limão Verde. Todos como voluntários.

Os acadêmicos fecharam parcerias para custear camisetas e alimentação para os alunos da Escola Roberto Scaff. A ação contou com a parceria de acadêmicos e o professor de Educação Física Ademir Nascimento.

PMA

Todas as 25 Subunidades da Polícia Militar Ambiental realizam Educação ambiental. O Comando da PMA considera extremamente proveitoso o trabalho de Educação Ambiental, haja vista, toda a movimentação da população em defesa das questões ambientais.

O Comando acredita que, só por meio da Educação Ambiental, com crianças e adolescentes, as infrações e crimes ambientais diminuirão, pois quando se realiza Educação Ambiental ocorre a prevenção. A prevenção é sempre mais importante do que a repressão, em especial nas questões ambientais.