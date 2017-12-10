Alunos, professores e indígenas discutem conservação do Pantanal em Aquidauana

Crime Ambiental
Projeto "Na Trilha do Conhecimento" idealizado pelos acadêmicos de Educação Física da Anhanguera de Aquidauana.
Policiais Militares Ambientais participaram neste domingo (10) do Projeto "Na Trilha do Conhecimento" idealizado pelos acadêmicos de Educação Física da Anhanguera de Aquidauana. O evento reuniu cerca de 40 pessoas para discussões sobre à conservação ambiental, principalmente, do Pantanal.
Estiveram presentes alunos e professores da Escola Estadual Roberto Sacff, acadêmicos da Uniderp e indígenas da Reserva La Lima.
O socorrista Danilo Moura ministrou sobre primeiros socorros e como trilhar com segurança, a psicóloga Geis Tatiane ministrou sobre empatia, para se colocar no lugar do outro, inclusive sobre prevenção ao suicídio e o Padre Afonso que falou sobre o histórico da Aldeia Limão Verde. Todos como voluntários.
Os acadêmicos fecharam parcerias para custear camisetas e alimentação para os alunos da Escola Roberto Scaff. A ação contou com a parceria de acadêmicos e o professor de Educação Física Ademir Nascimento.
PMA
Todas as 25 Subunidades da Polícia Militar Ambiental realizam Educação ambiental. O Comando da PMA considera extremamente proveitoso o trabalho de Educação Ambiental, haja vista, toda a movimentação da população em defesa das questões ambientais.
O Comando acredita que, só por meio da Educação Ambiental, com crianças e adolescentes, as infrações e crimes ambientais diminuirão, pois quando se realiza Educação Ambiental ocorre a prevenção. A prevenção é sempre mais importante do que a repressão, em especial nas questões ambientais.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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