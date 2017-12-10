Grupo bebe engradado de cerveja em lanchonete do Bairro Alto e foge sem pagar

Um grupo de sete pessoas bebeu 24 garrafas de cerveja de 600 ml em uma lanchonete de Aquidauana e fugiu em seguida, na manhã deste domingo (10).

Conforme a gerente responsável pelo estabelecimento, um grupo de aproximadamente sete pessoas consumiram 24 cervejas (garrafas de 600ml) e na hora de pagar fugiram do local.

A funcionário disse à polícia, que os autores fugiram em um veículo aparentemente da marca Fiat Premio, vinho.

O caso foi registrado como outras fraudes.