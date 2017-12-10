Grupo bebe engradado de cerveja em lanchonete do Bairro Alto e foge sem pagar

Aquidauana
Caso foi registrado como outras fraudes
Um grupo de sete pessoas bebeu 24 garrafas de cerveja de 600 ml em uma lanchonete de Aquidauana e fugiu em seguida, na manhã deste domingo (10).
Conforme a gerente responsável pelo estabelecimento, um grupo de aproximadamente sete pessoas consumiram 24 cervejas (garrafas de 600ml) e na hora de pagar fugiram do local.
A funcionário disse à polícia, que os autores fugiram em um veículo aparentemente da marca Fiat Premio, vinho.
O caso foi registrado como outras fraudes.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS