Idoso paga R$ 10 por programa e acusa mulher de furto no Guanandy

Aquidauana
Um idoso de 66 anos e mulher de 31 acabaram na delegacia de Aquidauana após a suspeita de um furto na manhã deste domingo (10), no bairro Guanandy, em Aquidauana. O homem diz ter sido furtado pela mulher, mas a suspeita nega o crime e alega ter recebido R$ 10 por um programa sexual.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relata que nesta manhã a mulher de 31 anos apareceu no comércio pedindo R$ 10. Antes de sair, a mulher teria dado um abraço no idoso que logo depois sentiu falta de sua carteira de habilitação e de aproximadamente R$ 110, que estavam no bolso de sua bermuda.
O cuidador chamou a Polícia Militar que com as características repassadas pela vítima a encontrou nas proximidades. A mulher negou o crime de furto, mas confirmou que esteve com a vítima. A suspeita disse ainda que não pediu R$ 10, mas que recebeu o valor por um programa sexual. Este seria o terceiro programa com a vítima.
Como as acusações continuaram, o idoso e a mulher foram levados até a delegacia para o registro da ocorrência. Como não haviam policiais mulheres no local, a suspeita não foi revistada. O caso foi registrado como furto.
Luto
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