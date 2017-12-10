Jovem é esfaqueado nas costas no Parque de Exposições

Um jovem de 21 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na madrugada deste domingo (10) com uma perfuração nas costas. O crime ocorreu no Parque de Exposições de Aquidauana e o suspeito fugiu.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de lesão corporal e no local se deparou com o jovem caído ao solo com ferimento nas costas.

A vítima estava consciente e conseguiu dizer aos militares a identificação do suspeito do crime. O rapaz foi levado ao Pronto Socorro pelo Corpo de Bombeiros.