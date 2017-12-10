Jovem é esfaqueado nas costas no Parque de Exposições

Aquidauana
Rapaz foi levado ao Pronto Socorro pelo Corpo de Bombeiros
Um jovem de 21 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na madrugada deste domingo (10) com uma perfuração nas costas. O crime ocorreu no Parque de Exposições de Aquidauana e o suspeito fugiu.
Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de lesão corporal e no local se deparou com o jovem caído ao solo com ferimento nas costas.
A vítima estava consciente e conseguiu dizer aos militares a identificação do suspeito do crime. O rapaz foi levado ao Pronto Socorro pelo Corpo de Bombeiros.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS