Caminhão leva mais de 100 metros de fio e moradores do centro ficam sem telefone e internet

Denúncia
'Acidente' aconteceu na Rua Teodoro Rondon com a Rua Cândido Mariano
A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" recebeu, nesta segunda-feira (11), uma denúncia feita por parte dos moradores do centro de Aquidauana que, desde ontem (10), estão sem internet e sem linha telefônica por causa de um "acidente" na Rua Teodoro Rondon com a Rua Cândido Mariano.
De acordo com as informações recebidas pelo jornal, o problema ocorreu quando um caminhão de boi, do modelo de dois andares, foi passar pela região e acabou levando mais de 100 metros de fio, o que causou a perda de conexão aproximadamente às 13h do domingo.
Um trabalhador que preferiu não se identificar falou sobre o caso com indignação. "Toda vez é esse transtorno. Estamos sem telefone fixo e eu dependo disso para trabalhar, pois vendo gás de cozinha. As pessoas vão ligar e não vão conseguir falar com a gente, o que faz com que eu perca meus clientes", apontou.
No momento, uma equipe da Telemont, responsável pelas linhas, está no local efetuando a troca do cabeamento, mas há a previsão de que as conexões de internet e telefone fixo na região só voltem a funcionar amanhã.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS