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Denúncia

Caminhão leva mais de 100 metros de fio e moradores do centro ficam sem telefone e internet

'Acidente' aconteceu na Rua Teodoro Rondon com a Rua Cândido Mariano

Schimene Duque Weber

Publicado em 11/12/2017 às 16:05

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A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" recebeu, nesta segunda-feira (11), uma denúncia feita por parte dos moradores do centro de Aquidauana que, desde ontem (10), estão sem internet e sem linha telefônica por causa de um "acidente" na Rua Teodoro Rondon com a Rua Cândido Mariano.

De acordo com as informações recebidas pelo jornal, o problema ocorreu quando um caminhão de boi, do modelo de dois andares, foi passar pela região e acabou levando mais de 100 metros de fio, o que causou a perda de conexão aproximadamente às 13h do domingo.

Um trabalhador que preferiu não se identificar falou sobre o caso com indignação. "Toda vez é esse transtorno. Estamos sem telefone fixo e eu dependo disso para trabalhar, pois vendo gás de cozinha. As pessoas vão ligar e não vão conseguir falar com a gente, o que faz com que eu perca meus clientes", apontou.

No momento, uma equipe da Telemont, responsável pelas linhas, está no local efetuando a troca do cabeamento, mas há a previsão de que as conexões de internet e telefone fixo na região só voltem a funcionar amanhã.

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