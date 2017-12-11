Com ‘Dona Variant’ reformada, Karen agradece apoio do Encontro de Relíquias de Aquidauana

A manicure vintage Karen Campos, de Campo Grande, ganhou a reforma de sua Variant 1970, depois de acreditar no sonho e escrever um pedido de ajuda ao quadro ‘Lata Velha’, do programa Luciano Huck. Depois de muito choro, performance do grupo ABBA, e finalmente a surpresa do carro renovado, a campo-grandense fez um emocionante agradecimento, entre eles, ao Encontro de Relíquias de Aquidauana pelo apoio prestado. A reforma foi transmitida no programa do último sábado (9).

Conforme noticiado pelo jornal O Pantaneiro, o apresentador Luciano Huck esteve em Campo Grande no mês de setembro, para dar início às gravações do quadro Lata Velha, que reforma e recupera veículos antigos.

Em uma conversa descontraída, na casa de Karen, Luciano relembrou o acidente de avião sofrido na Capital e sua sobrevivência, que ele mesmo chama de “renascimento”. A mesma palavra foi usada por Karen para descrever o momento de sua vida.

Além do sucesso nas ruas de Campo Grande, a motorista e seu veículo sempre foram presenças marcantes nos encontros de relíquias promovidos pela Associação Amigos Reliqueiros do Portal do Pantanal. Durante o programa do último sábado, Karen aproveitou o momento para agradecer a todos os familiares, amigos e ao evento aquidauanense que ela diz tê-la ajudado.

“Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus que esteve sempre ao meu lado todo esse tempo, eu sabia que isso tudo ia acontecer. Agradecer a você, sua produção. Eu quero agradecer aos meu amigos lá de Campo Grande a todas as pessoas que me ajudaram pelas redes sociais que confiaram em mim. Eu quero pedir desculpas também, que eu me isolei, porque que eu precisava me concentrar para chegar até você. Então eu me isolei de muita gente, mas é porque eu sabia que era necessário, eu não podia perder a concentração. Eu quero agradecer ao meu pai, que está lá no céu e que me ensinou a gostar de carros antigos, a minha mãe que me ensinou a ser manicure, agradecer a minha filha, ao Roberto que está sempre do meu lado. A Paty Bogalho que é minha amiga, a Ju Quezia que cuidou da minha filha quando eu não conseguia mais cuidar dela e, que agora tudo isso vai mudar... Ao pessoal do Encontro de Relíquias de Aquidauana, que eles fizeram muito por mim também”, finalizou.

Atendimento a domicílio

Como noticiado pelo Campo Grande News em 2014, Karen Campos ficou famosa circulando por Campo Grande com um carro das antigas e uniforme retrô, oferecendo serviços de manicure e pedicure em domicílio. A ideia da moça em transformar a Variant ano 1970 em negócio logo se espalhou, não só pela criatividade, mas pelo sorriso inabalável de Karen.

Em 2015, a alegria de rodar por ai terminou em um acidente. Ela não teve grandes ferimentos, mas o carro acabou na oficina, precisando de funilaria. Para conseguir os R$ 4 mil necessários para o conserto, a proprietária recorreu aos clientes, fez campanha nas redes sociais, mas não conseguiu o suficiente.

Dois anos depois, a “Dona Variant”, como a manicure chama o carango, continuou parada na garagem de casa. Em maio, ela pediu ajuda a Luciano Huck e, para a surpresa de todos, foi respondida em setembro, quando o apresentou veio até a Capital.

Encontro de relíquias

O Primeiro Encontro de Relíquias de Aquidauana aconteceu em 2015. Organizado pelos ‘reliqueiros’, o evento tem credibilidade e atrai, desde então, apaixonados por carros antigos de diferentes cidades do Brasil.

Todos os anos, o encontro proporciona uma verdadeira viagem pela história. E enquanto participantes e visitantes enchem os olhos com as raridades automotivas, o evento é embalado por apresentações musicais.