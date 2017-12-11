Com últimos ajustes realizados nesta manhã, Vila do Natal será inaugurada às 19h

A Prefeitura Municipal de Aquidauana realizou, na manhã desta segunda-feira (11), os últimos ajustes para a abertura da Vila do Natal, localizada na Praça dos Estudantes, que receberá o público nesta noite, a partir das 19h, com a chegada do Papai Noel.

O evento faz parte da campanha 'Natal da Esperança: o amor que nos une' e, nesse marco de abertura, terá também apresentações culturais, como o Teatro do Nascimento de Jesus, com o grupo AquidArte, um Presépio Vivo, show com Gleici Helena e apresentação da Banda da Escola CEJAR.

Com o intuito de receber famílias e amigos de Aquidauana e toda a região pantaneira, a Vila do Natal também terá uma praça de alimentação, para atender a todos os gostos, bem como várias opções de lazer para toda a família, além de todas as ofertas culturais anteriormente citadas.