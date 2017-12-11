Mulher e filhos 6 e 9 anos escapam de casa após serem trancados por marido

Violência doméstica
Caso ocorreu no Bairro São Pedro em Aquidauana
Uma mulher de 28 anos e seus dois filhos de 6 e 9 anos conseguiram escapar da residência localizada no Bairro São Bento após serem trancados pelo marido, também de 28 anos. O homem teria trancado as vítimas no sábado (9).
Conforme o boletim de ocorrência, baseado no relato da mãe da mulher e avó das crianças, as vítimas só conseguiram escapar da casa neste domingo (10) no horário do almoço para pedirem ajuda.
A mãe das crianças disse que o marido a ameaçou de morte e a chutou. Além disso o homem disse várias vezes: “Eu sei que se eu for preso vou ficar dois, no máximo um mês preso aí quando sair mato todo mundo, mando todo mundo para o inferno(sic)”.
O homem foi localizado e preso. O caso foi registrado como ameaça e violência doméstica.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS