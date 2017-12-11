Mulher e filhos 6 e 9 anos escapam de casa após serem trancados por marido

Uma mulher de 28 anos e seus dois filhos de 6 e 9 anos conseguiram escapar da residência localizada no Bairro São Bento após serem trancados pelo marido, também de 28 anos. O homem teria trancado as vítimas no sábado (9).

Conforme o boletim de ocorrência, baseado no relato da mãe da mulher e avó das crianças, as vítimas só conseguiram escapar da casa neste domingo (10) no horário do almoço para pedirem ajuda.

A mãe das crianças disse que o marido a ameaçou de morte e a chutou. Além disso o homem disse várias vezes: “Eu sei que se eu for preso vou ficar dois, no máximo um mês preso aí quando sair mato todo mundo, mando todo mundo para o inferno(sic)”.

O homem foi localizado e preso. O caso foi registrado como ameaça e violência doméstica.