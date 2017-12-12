Adolescentes matam cachorro, agridem vítima com ‘pé de cabra’ e ameaçam com arma

Três adolescentes foram apreendidos por Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão Polícia Militar em Aquidauana, em ocorrências diferentes, nesta segunda-feira (11). Em um dos casos, um adolescente matou um cachorro após jogá-lo embaixo de um carro e ainda agrediu o dono do animal a golpes de pé de cabra.

A primeira ocorrência ocorreu por volta das 12h quando a PM foi acionada via 190, por uma mãe informando que o filho teria sido ameaçado por adolescentes armados, no Bairro Chero Gami. Os policiais foram até o local indicado e encontraram dois adolescentes, de 15 e 17 anos, em posse de um revolver calibre .22 e sete munições de calibre .762.

A segunda ocorrência ocorreu por volta das 19h, no Bairro São Francisco, quando os militares foram acionados para atender um caso de lesão corporal.

No local, os PMs encontraram uma vítima ensanguentada vítima de golpes de pé de cabra e um cachorro morto atropelado.

A vítima disse aos policiais, que o suspeito seria um adolescente de 17 anos, que para matar o cachorro o jogou embaixo de um carro em movimento.

O jovem foi encontrado nas proximidades, tentou fugiu pulando muros, jogou pedras na viatura e só foi contido após um disparo de “elastômeto”, a bala de borracha.

O trio foi levado à delegacia para os registros das ocorrências.