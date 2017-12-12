Casal de idosos tem cartão de banco furtado e conta saqueada

Casal de idosos residentes do Nova Aquidauana teve cartão de banco furtado e conta onde recebiam ajuda de custo, saqueada, na manhã da última segunda-feira (11) e, somente na tarde desta terça-feira (12), perceberam e registraram o fato.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela senhora, o seu esposo trabalhou há muitos anos na Fazenda Nabilek e, durante o tempo de trabalho, teve hanseníase. O patrão, antes de morrer, teria deixado por escrito uma ordem para que sua filha depositasse uma ajuda de custo para o homem, no valor de R$ 250,00 mensais, para o pagamento de água e luz.

A idosa abriu uma conta em seu nome, uma vez que seu marido e ex-trabalhador da fazenda, é analfabeto. Hoje, ela foi até uma Casa Lotérica do município efetuar o saque da quantia, mas não encontrou o cartão, que costumava ficar em sua bolsa, e acabou se dirigindo até uma agência da Caixa Econômica Federal e, lá, foi informada de que o valor já havia sido retirado.

Para a Polícia Civil, ela disse que o cartão estava em sua carteira e a senha de letras estava em um pedaço de papel, em uma carteirinha de plástico atrás de sua televisão, que também desapareceu.

A casa não apresentava nenhum sinal de arrombamento.

As autoridades policiais investigam o caso, registrado como "furto".