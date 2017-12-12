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Perturbação da Tranquilidade

Confusão entre comerciante e mototaxistas acaba na Delegacia de Polícia Civil

O caso segue sob investigação da Polícia Civil

Schimene Duque Weber

Publicado em 12/12/2017 às 14:37

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Quatro mototaxistas que trabalham na Rua Estevão Alves Corrêa, no Centro de Aquidauana, foram até a Delegacia de Polícia para registrar uma denúncia contra um comerciante que, supostamente, teria cortado a árvore do ponto de trabalho deles, que tem o funcionamento autorizado por alvará da Prefeitura.

De acordo com o boletim de ocorrência, há aproximadamente 4 meses os trabalhadores têm sido incomodados pelo homem, proprietário de uma loja que possui parte da calçada ocupada pelo posto de mototáxi. Informações dão conta de que o autor já disse para os trabalhadores "saírem de lá" e que "não quer mais que eles permaneçam em sua calçada", mas nunca havia passado disso.

Na manhã desta terça-feira (12), porém, ao chegarem no local de trabalho, notaram que a árvore que fazia sombra para eles havia sido cortada e acusaram o comerciante por "perturbação da tranquilidade".


Outro lado

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" procurou o comerciante acusado e ouviu a sua versão dos fatos. De acordo com o relatado, do lado de sua loja havia um ponto de mototáxi, em um prédio alugado. O dono do prédio teria pedido o local de volta e falou que não seria mais um posto de trabalho, porque ele transformaria o edifício em uma loja para a sua esposa e, por isso, eles precisavam sair do local.

O prédio foi entregue e os trabalhadores, então, começaram a ocupar a calçada da loja da esquina, alugada pelo homem e de propriedade do mesmo dono do prédio onde, antes, funcionava o mototáxi.

O acusado, então, teria se irritado com a presença dos trabalhadores de transporte e, por isso, conversou com o proprietário de ambos os prédios, que o orientou a podar a árvore. 

O homem também foi procurado pela nossa equipe de reportagem, mas preferiu não se pronunciar a respeito do assunto.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil do município.

 

*Fotos: Luiz Guido Jr

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