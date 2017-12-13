A poucos dias do Natal, comerciantes de Aquidauana divergem sobre vendas do fim de ano

As vendas do fim de ano em Aquidauana estão sendo motivo de divergência entre os comerciantes da cidade: enquanto algumas pessoas reclamam da fraca procura por presentes, outras ressaltam a melhora em comparação ao ano de 2016.

A gerente da Center Modas, Marileide da Silva, de 44 anos, falou que as vendas, em 2017, estão 'meio devagar'. "O pessoal, em geral, não está ajudando. Nós ficamos abertos de noite, para atrair público, mas se passar pelo centro depois das 19h, está quase tudo fechado. Isso prejudica. Se compararmos com o ano passado, estamos ainda no mesmo patamar, e as coisas deveriam estar melhores. Nós estamos, inclusive, com três funcionários a menos do que no ano passado", disse.

Para Marília de Barros, das Lojas Duwan, o movimento está tão fraco que 'nem parece dezembro'. "Nós estamos atendendo no horário normal, estamos com o mesmo quadro de funcionário e nem estipulamos nenhuma meta, porque desde o começo do ano, as vendas só caíram e, então, seria muito difícil. Tínhamos um pouco de esperança para este mês, mas não adiantou nada", explicou, com certo tom de decepção na voz.

O proprietário da Loja Desafio, Dorli Maragno, por sua vez, demonstrou um otimismo acima da média. "As expectativas estão excelentes. O mês começou com vendas expressivas, diferente dos anos anteriores. Desde o primeiro dia de dezembro, as vendas estão impressionantes. Estamos muito contentes com este 2017. Em comparação a 2016, este mês está muito melhor. Acho que atingiremos a nossa meta máxima neste ano", pontuou.

Funcionamento

De acordo com o cronograma divulgado pela Prefeitura Municipal, entre os dias 04 e 09 de dezembro, o comércio funcionaria até às 20h, exceto domingos e feriados. Já de 11 a 16 de dezembro, os comerciantes deverão atender até às 22h, também com exceção de domingos e feriados. De 18 a 23 de dezembro, independente de qualquer eventualidade ou data comemorativa, as lojas permanecerão abertas até 22h. Há também horários previstos para os dias 24 e 31 de dezembro, quando os comerciantes deverão atender somente até 16h30.





Em nota divulgada no último dia 4 de dezembro, o prefeito Odilon Ribeiro lembra a população de que quanto mais o comércio local é valorizado, mais rentável é a economia do município, uma vez que, com o recolhimento de impostos como ISS (Imposto Sobre Serviço) e ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços), o cidadão que comprar no comércio de Aquidauana estará ajudando a cidade a avançar mais.

"O comércio ativo no fim de ano, com as famílias consumindo, a cidade toda ganha. As compras no comércio local resultam em repasses à Prefeitura, que são incluídos no orçamento municipal. Esses valores tornam-se uma significativa contribuição para que a prefeitura continue executando obras, melhorias urbanas e outros investimentos em saúde. É uma cadeia econômica, em que a população compra aqui, ajuda o comércio local e a cidade a avançar mais”, pontuou.

Além do retorno em obras e investimentos na cidade, o prefeito lembrou que outro grande benefício é que o comércio cresce e torna-se mais valorizado e, com isso, os lojistas acabam por ofertar mais postos de trabalho. “Já percebemos que têm empresas que estão contratando funcionários temporários, mas com a possibilidade de contratação definitiva. Ou seja, novos postos de trabalho na cidade. Isso é muito bom e, por isso, que para nós o comércio de Aquidauana é pujante, merece ser valorizado e tem muito a oferecer para os consumidores e para cidade”, finalizou.