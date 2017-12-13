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Após 21 anos em local ‘emprestado’, Bombeiros de Aquidauana recebem escritura de prédio

São 55 militares que atendem os municípios de Aquidauana, Anastácio, Miranda e Bodoquena

Daniele Valentin

Publicado em 13/12/2017 às 10:00

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Funcionando em um prédio cedido pela Prefeitura de Aquidauana desde 1996, o 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente recebeu nesta terça-feira (12) a escritura do prédio.

O prédio passou para o patrimônio do Estado com destino ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. Além de regularizar uma questão jurídica pendente, o ato significa a abertura de caminhos para investimentos do ponto de vista estrutural.

A cerimônia ressaltou que o local foi inaugurado em 15 de outubro de 1996. São 21 anos, cumprindo sua missão nas áreas de resgate salvamentos, combate a incêndios, auxílio à comunidade e prevenção contra incêndio e pânico em estabelecimentos públicos.

São 55 militares que atendem os municípios de Aquidauana, Anastácio, Miranda e Bodoquena e uma população de cerca de 108 mil habitantes, em uma área aproximada de 27 mil quilômetros quadrados.

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