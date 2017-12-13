Idosa tem dinheiro furtado de dentro de armário do Hospital Regional de Aquidauana

Crime
Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (13)
Uma idosa de 61 anos, identificada como S. da S. F., funcionária do setor de limpeza e conservação do PS do Hospital Regional de Aquidauana, teve R$ 100 reais furtados de dentro de seu armário, em seu local de trabalho.
De acordo com o boletim de ocorrência, o dinheiro estava em uma carteira, dentro de sua bolsa, guardada no local onde os funcionários deixam seus pertences durante horário de trabalho, que estava fechado com um cadeado. Após seu expediente, ela notou o sumiço da quantia, mas ficou extremamente "espantada", haja vista que seu armário sempre fica trancado para impedir o acesso de estranhos aos objetos ali guardados.
A Polícia Civil de Aquidauana investiga o caso.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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