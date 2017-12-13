Idosa tem dinheiro furtado de dentro de armário do Hospital Regional de Aquidauana

Uma idosa de 61 anos, identificada como S. da S. F., funcionária do setor de limpeza e conservação do PS do Hospital Regional de Aquidauana, teve R$ 100 reais furtados de dentro de seu armário, em seu local de trabalho.

De acordo com o boletim de ocorrência, o dinheiro estava em uma carteira, dentro de sua bolsa, guardada no local onde os funcionários deixam seus pertences durante horário de trabalho, que estava fechado com um cadeado. Após seu expediente, ela notou o sumiço da quantia, mas ficou extremamente "espantada", haja vista que seu armário sempre fica trancado para impedir o acesso de estranhos aos objetos ali guardados.

A Polícia Civil de Aquidauana investiga o caso.