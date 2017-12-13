Mulher agride marido com pedaço de cano e queima suas roupas no Nova Aquidauana

violência doméstica
Calçados e documentos também foram destruídos por fogo
Um homem de 34 anos foi agredido a socos e pedaço de cano pela esposa de 31, na tarde desta terça-feira (12), no Bairro Nova Aquidauana. Além das agressões, a mulher queimou os pertences do companheiro, mas não informou as causas à polícia.
Conforme o boletim de ocorrência, as agressões ocorreram por volta das 16h30 quando a Polícia Militar foi chamada. Na casa, o marido relatou que foi agredido a socos, e um pedaço de cano pela mulher, que também queimou suas roupas, calçados e documentos. O homem foi lesionado na mão direita e perna direitas e região torácica.
Após a confusão a mulher foi embora para a casa da mãe, onde foi encontrada. A suspeita alegou dores no pescoço por ter sido lesionada pelo marido durante a briga.
Na delegacia o homem disse que não agrediu a esposa e que apenas segurou os seus braços para quando foi atingido com um pedaço de cano. A mulher, então, confirmou a versão do marido.
O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento - vias de fato (violencia domestica).
(Foto: Ilustrativa)
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