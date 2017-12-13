Mulher agride marido com pedaço de cano e queima suas roupas no Nova Aquidauana

Um homem de 34 anos foi agredido a socos e pedaço de cano pela esposa de 31, na tarde desta terça-feira (12), no Bairro Nova Aquidauana. Além das agressões, a mulher queimou os pertences do companheiro, mas não informou as causas à polícia.

Conforme o boletim de ocorrência, as agressões ocorreram por volta das 16h30 quando a Polícia Militar foi chamada. Na casa, o marido relatou que foi agredido a socos, e um pedaço de cano pela mulher, que também queimou suas roupas, calçados e documentos. O homem foi lesionado na mão direita e perna direitas e região torácica.

Após a confusão a mulher foi embora para a casa da mãe, onde foi encontrada. A suspeita alegou dores no pescoço por ter sido lesionada pelo marido durante a briga.

Na delegacia o homem disse que não agrediu a esposa e que apenas segurou os seus braços para quando foi atingido com um pedaço de cano. A mulher, então, confirmou a versão do marido.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento - vias de fato (violencia domestica).

(Foto: Ilustrativa)