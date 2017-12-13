Nota de Falecimento de Marisol Pereira

Luto
Desejamos à família e amigos de Marisol Pereira os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda
É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento de Marisol Pereira, ocorrido no dia 13 de dezembro.
Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será realizado na quinta-feira, dia 14 de dezembro, às 8h, no Cemitério Municipal.
Desejamos à família e amigos de Marisol Pereira os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
*Com informações da Pax Universal de Aquidauana
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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