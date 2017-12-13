Quarta-feira será um dia de sol e calor em Mato Grosso do Sul

Previsão do tempo
Em Aquidauana as temperaturas variam entre 26°C e 35°C
A quarta-feira (13) será um dia de sol e calor em Mato Grosso do Sul. Na maior parte do Estado não há previsão de chuva de chuva forte.
De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões norte e oeste, especialmente noroeste do Estado.
Nas demais áreas, poucas chances de chuva. O dia será de sol e períodos de parcialmente nublado a claro.
Em Aquidauana as temperaturas variam entre 26°C e 35°C.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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