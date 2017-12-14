Dia típico de verão, quinta-feira será quente com possibilade de chuva à tarde

Volta a fazer calor em todo Mato Grosso do Sul e as temperaturas devem continuar subindo até a sexta-feira (15). Nesse período, podem haver pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Aquidauana e região.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o tempo instável retorna no domingo, em todo Estado. Os dias serão típico de verão, com temperaturas elevadas e pancadas de chuva com trovoadas, potencialmente fortes, se desenvolvendo principalmente no decorrer da tarde.