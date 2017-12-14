Dia típico de verão, quinta-feira será quente com possibilade de chuva à tarde

Previsão do tempo
Instabilidade volta no domingo
Volta a fazer calor em todo Mato Grosso do Sul e as temperaturas devem continuar subindo até a sexta-feira (15). Nesse período, podem haver pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Aquidauana e região.
Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o tempo instável retorna no domingo, em todo Estado. Os dias serão típico de verão, com temperaturas elevadas e pancadas de chuva com trovoadas, potencialmente fortes, se desenvolvendo principalmente no decorrer da tarde.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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