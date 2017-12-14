Jovem é assaltada por motociclistas no Bairro Alto

Uma jovem identificada como T. M. da S., de 18 anos, foi assaltada no fim da noite da última quarta-feira (13), nas proximidades da lagoa da R. Giovani Toscano de Brito, no Bairro Alto, e procurou a Polícia Civil para relatar o fato.

Na ocasião, de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na companhia de sua tia quando dois indivíduos de moto se aproximaram e a ameaçaram com uma arma de fogo para que ela entregasse o celular. Em pânico, a jovem jogou o aparelho e correu para a sua residência.

Conforme seu depoimento, os motociclistas tomaram rumo ignorado e ela não soube passar maiores informações sobre as características dos mesmos, apenas que um deles estava de camisa azul.

Diante do acontecimento, foram realizadas rondas, mas ninguém foi localizado.