Jovem é assaltada por motociclistas no Bairro Alto

Roubo
De acordo com o depoimento da vítima, um dos assaltantes estava de camisa azul
Uma jovem identificada como T. M. da S., de 18 anos, foi assaltada no fim da noite da última quarta-feira (13), nas proximidades da lagoa da R. Giovani Toscano de Brito, no Bairro Alto, e procurou a Polícia Civil para relatar o fato.
Na ocasião, de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na companhia de sua tia quando dois indivíduos de moto se aproximaram e a ameaçaram com uma arma de fogo para que ela entregasse o celular. Em pânico, a jovem jogou o aparelho e correu para a sua residência.
Conforme seu depoimento, os motociclistas tomaram rumo ignorado e ela não soube passar maiores informações sobre as características dos mesmos, apenas que um deles estava de camisa azul.
Diante do acontecimento, foram realizadas rondas, mas ninguém foi localizado.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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