Prefeitura de Aquidauana ganha mais 24 novos servidores

Na manhã desta quinta-feira, 14, a Prefeitura de Aquidauana recebe em seu rol de servidores, 24 candidatos aprovados em todas as fases do no Concurso Público de Provas e Títulos/2016.

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro e o secretário municipal de Administração, Euclides Nogueira Junior deram posse aos novos servidores, em cerimônia realizada no gabinete, no Paço Municipal.

Participaram da cerimônia de posse os novos servidores, secretários municipais e os vereadores de Aquidauana: Anderson Meireles (líder do prefeito na Câmara), Sebastião Rodrigues, Nilson Pontim, Mauro Batista e Marcelo Garcia.

Conforme explicou o secretário Euclides, no concurso realizado em 2016 foram ofertadas 430 vagas, sendo que destas somente 30 não tiveram candidatos inscritos. “Pelo edital, a prefeitura tinha dois anos para convocar os aprovados e dar posse. Mas o prefeito Odilon não mediu esforços e nos solicitou que ainda este ano já iniciássemos o processo para dar posse. Já estamos no sétimo edital de convocação e até agora já fechamos em 330 novos servidores empossados”, detalhou o secretário.

Com a posse ocorrida hoje, a Prefeitura de Aquidauana alcança 82% de preenchimento das vagas ofertadas no concurso. Os novos 24 servidores foram convocados por meio do Edital n° nº 028/2017, de 10 de novembro de 2017.

O prefeito Odilon Ribeiro destacou a importância dos novos servidores para a prefeitura e frisou que eles serão fundamentais para o bom andamento dos serviços prestados à comunidade. “Sejam bem-vindos a equipe da prefeitura! Temos um grande desafio nestes quatro anos de gestão, de fazer da nossa Aquidauana, uma cidade melhor para se viver. Por isso, o compromisso e a dedicação de cada servidor é fundamental nesse processo de administrar o município e atender bem a comunidade. Contamos com vocês, com a força de vontade e o trabalho de cada um na função em que estão assumindo. Parabéns e sucesso nessa nova empreitada”, finalizou o prefeito.

Os novos servidores empossados atuarão nas secretarias do município e preenchem as vagas abertas em edital para os cargos de: agente administrativo, monitor de atividades esportivas, técnico em enfermagem, dentista de ESF, enfermeiro de ESF, farmacêutico e bioquímico, psicólogo, técnico em radiologia, agente comunitário de saúde, gari, trabalhador braçal, desenhista projetista e vigia.