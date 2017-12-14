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Operação Boas Festas

Rotai fecha mais um ponto de venda de drogas em Aquidauana

Caso ocorreu na tarde da última quarta-feira (13), às 17h, no Nova Aquidauana

Schimene Duque Weber

Publicado em 14/12/2017 às 15:59

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Ainda nas ações da “Operação Boas Festas”, que visa garantir maior segurança as pessoas neste fim de ano, as Equipes Operacionais do 7º Batalhão PM atuaram com o devido rigor nas principais ocorrências atendidas ontem (13). Em destaque, vale ressaltar a excelente atuação da Equipe Rotai do 7º Batalhão PM, que desarticulou mais um ponto de venda de drogas.

Tudo começou com uma abordagem a um indivíduo no Bairro Nova Aquidauana, por volta das 17 horas. Com ele foi encontrado um “Cachimbo” que usuários se utilizam para consumir drogas. Ao ser questionado o homem disse estar a caminho de um Bar no mesmo bairro, para comprar drogas. Com isso, a guarnição foi até o local e, ao chegar, algo chamou a atenção - uma das proprietárias, ao ver os policiais militares, correu até o fundo da residência. O outro proprietário (também morador), disse não “saber de nada” e que a guarnição poderia verificar tudo.

Ao contrário do que ele disse e confirmadas às suspeitas pela atitude estranha da mulher, a equipe policial encontrou no local diversas porções de Cocaína escondidas em recipientes e uma balança de precisão, usada para pesagem de tais produtos, escondida no interior de um “urso de pelúcia”.

Ao final, o homem de 44 anos de idade e a mulher de 40 anos, foram entregues à Delegacia de Polícia, junto com as drogas apreendidas, para as providências.

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