Rotai fecha mais um ponto de venda de drogas em Aquidauana

Ainda nas ações da “Operação Boas Festas”, que visa garantir maior segurança as pessoas neste fim de ano, as Equipes Operacionais do 7º Batalhão PM atuaram com o devido rigor nas principais ocorrências atendidas ontem (13). Em destaque, vale ressaltar a excelente atuação da Equipe Rotai do 7º Batalhão PM, que desarticulou mais um ponto de venda de drogas.

Tudo começou com uma abordagem a um indivíduo no Bairro Nova Aquidauana, por volta das 17 horas. Com ele foi encontrado um “Cachimbo” que usuários se utilizam para consumir drogas. Ao ser questionado o homem disse estar a caminho de um Bar no mesmo bairro, para comprar drogas. Com isso, a guarnição foi até o local e, ao chegar, algo chamou a atenção - uma das proprietárias, ao ver os policiais militares, correu até o fundo da residência. O outro proprietário (também morador), disse não “saber de nada” e que a guarnição poderia verificar tudo.

Ao contrário do que ele disse e confirmadas às suspeitas pela atitude estranha da mulher, a equipe policial encontrou no local diversas porções de Cocaína escondidas em recipientes e uma balança de precisão, usada para pesagem de tais produtos, escondida no interior de um “urso de pelúcia”.

Ao final, o homem de 44 anos de idade e a mulher de 40 anos, foram entregues à Delegacia de Polícia, junto com as drogas apreendidas, para as providências.